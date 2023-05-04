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Çanakkale Eceabat açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Çanakkale açıklarındaki Saros Körfezi'nde saat 04.50'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 18,31 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı Eceabat ilçesinin 16,82 kilometre uzaklığında kaydedildi

Giriş: 04.05.2023 - 05:59 | Güncelleme: ABONE OL
Çanakkale Eceabat açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
Çanakkale Eceabat açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Ege Denizi'nde Saros Körfezi yakınlarında Çanakkale açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 04.50'de merkez üssü Ege Denizi Saros Körfezi olan, Richter ölçeğine göre 4,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 18,31 km derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerde hissedildi.

Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı deprem, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinin 16,82 kilometre uzaklığında kaydedildi.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde saat 04.50'de, merkez üssü Saros Körfezi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bugün saat 04.50'de Saros Körfezi, Eceabat merkezli 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup alınan ilk bilgilere ve yapılan taramalara göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesi kullanıldı.

*Haberde DHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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