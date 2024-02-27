ÇANAKKALE'DE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 16:09'DA Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

#DEPREM

Büyüklük:4.6 (Ml)

Yer:Biga (Çanakkale)

Tarih:2024-02-27

Saat:16:09:54 TSİ

Enlem:40.31417 N

Boylam:27.03611 E

Derinlik:7 km

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, AFAD başta olmak üzere ekiplerin taramalarının sürdüğünü söyledi.

Aktaş, "Yapılan taramalara göre ilimizde herhangi olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." dedi.

Depremin, Çanakkale'nin yanı sıra Edirne'de de hissedildiği bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; saat 06:26'da Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 1.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.