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        Haberler Gündem Çevre Çanakkale'deki yangında 2 kardeşe para cezası | Son dakika haberleri

        Çanakkale'de orman yangınında 2 kardeşe para cezası verildi

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde geçen yıl yaklaşık 4 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangına neden oldukları iddia edilen 2 kardeşe, 4 milyon 600 bin lira ceza uygulandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 13:03 Güncelleme: 02.04.2025 - 13:03
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        Çanakkale'deki yangında 2 kardeşe para cezası
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        Çanakkale'nin Umurbey beldesi Orman Deposu mevkisindeki ormanlık alanda geçen yıl 20 Ekim'de çıkan ve 4 uçak, 2 helikopter, 19 arazöz, 10 su tankeri ve 210 personelle müdahale edilen yangına, bahçe temizliği yaparken neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınıp, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.P. ve kardeşi M.P. hakkında, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce suç duyurusunda bulunuldu.

        Soruşturma kapsamında, yangında hava araçlarıyla ve karadan söndürme masrafları, yakıt ve işçi masrafları ile alanın yeniden yeşillendirilmesi ve ağaçlandırılması gibi çeşitli kalemlerde 4 milyon 600 bin lira zarar tespit edildi. Bu zararın 2 kardeşten tahsil edilmesine karar verildi.

        Konuyla ilgili açıklamada bulunan Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, oluşan zararın tahsil edilememesi durumunda şüpheliler hakkında alacak davası açılacağını bildirdi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #orman yangını
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