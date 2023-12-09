Çanakkale'de yolcu otobüsü seyir halinde iken yanarak kullanılmaz hale geldi
Çanakkale'de bir yolcu otobüsü seyir halinde iken motorda çıkan arıza nedeniyle yanarak hurdaya döndü. Yangında yaralanan olmadı
Çanakkale'de, içerisinde 23 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, seyir halindeyken motor kısmında çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangında yaralanan olmadı.
Olay, sabah saat 06.50 sıralarında Çanakkale- Lapseki yolu üzerinde meydana geldi.
İÇİNDE 23 YOLCU BULUNUYORDU
Bursa- Çanakkale seferini yapmakta olan ve içerisinde 23 yolcu bulunan Göksel Borçlu yönetimindeki yolcu otobüsünün motor kısmı, bilinmeyen nedenle alev aldı.
Yoldan geçen diğer araç sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, olayda yaralanan olmadı, yolcu otobüsü ise kullanılamaz hale geldi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.