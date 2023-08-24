Gün boyu cansiperane mücadele eden başta orman kahramanlarımız olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızın personellerine, STK'lara, gönüllülere, Çanakkale halkına ve özellikle dualarını bizden esirgemeyen yüce milletimize şükranlarımı arz ediyorum.