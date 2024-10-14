Çanakkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Çanakkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü T.K. yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik 11 Ekim’de operasyon düzenlendi.
Operasyonda ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile hakkında yakalama emri bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emekli albay T.K. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü T.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.