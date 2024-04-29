Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

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Çanakkale'de Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, kent genelinde şiddetli fırtına bekleniyor.

Bu nedenle kent yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 19.00, Kabatepe'den ise saat 21.00'de yapılacak seferlerin iptal edildiği belirtildi.