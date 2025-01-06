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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal | Son dakika haberleri

        Çanakkale'de fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi

        Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 18:03 Güncelleme: 06.01.2025 - 18:03
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        Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal
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        Çanakkale'de fırtına nedeniyle yarın bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den 09.00 ve 13.00, Gökçeada'dan 07.00 ve 11.00 seferlerinin yapılacağı, Kabatepe'den 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan 13.00 ve 17.00 seferlerinin ise olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

        Geyikli-Bozcada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00 seferleri yapılacağı, Geyikli'den 15.00 ve 19.00, Bozcaada'dan ise 14.00 ve 18.00 seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.

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        #Çanakkale Haberleri
        #feribot seferleri
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