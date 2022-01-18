Çanakkale'de avukatın şüpheli ölümü

AA

Çanakkale Barosuna kayıtlı avukat Ali Serkan Yurt (42), evinin önünde ölü bulundu.

Olay, Çanakkale merkeze bağlı Kepez Beldesi Hamidiye Mahallesi Oğuz Kaan Sokak üzerinde meydana geldi. Troia Prestige Sitesi sakinleri, site bahçesinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti.

İhbar üzerine siteye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, buradaki kişinin ilk belirlemelere göre yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.

İncelemede, yaşamını yitiren kişinin avukat Ali Serkan Yurt olduğu anlaşıldı. Yurt'un cansız bedeni, otopsi için evin yakınındaki Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Baro Başkanı Soner Aydın ile Yurt'un arkadaşları ve ailesi, olayın ardından eve geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.