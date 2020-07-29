AA

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bakırköy'de, İsmail Kayalar ile yeğeni Özcan Kayalar (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Özcan Kayalar, amcasının evinin camlarını kırdı. Bunun üzerine İsmail Kayalar yeğenine av tüfeğiyle ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Özcan Kayalar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

AA'nın haberine göre; yapılan incelemenin ardından Özcan Kayalar'ın cesedi Şehit Koray Onay Gelibolu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken İsmail Kayalar da gözaltına alındı.