Safa Koçoğlu, Çanakkale ruhunu Conkbayırı'nın sinesinde bir kez daha hatırladıklarının altını çizerek, şöyle konuştu: "Vatanımızın en kritik anlarından birinde, tarihin seyrini değiştiren mücadeleyi veren ecdadımızın aziz hatırasına vefa borcumuzu eda ediyoruz. İstikbalimiz ve istiklalimiz için bu toprağın altına giren tüm şehitlerimizi, 57. Alay'ın kahramanlarını, Hüseyin Avni Bey'i, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. Bundan tam 110 yıl önce, işgalci güçler bütün kudretleriyle bu topraklara ayak bastıklarında, karşılarında hiçbir şeyin korkutamadığı bir millet buldular. Ellerinde silahlarından daha fazla imanlarıyla, ruhlarıyla, yürekleriyle bir araya gelen kahramanlar gördüler. İşte o kahramanlar, üzerinde gururla durduğumuz Conkbayırı'nda destan yazdılar. Bu destanın mürekkebi onların asil kanlarıydı, sayfaları ise bu kutsal vatan topraklarıydı." (Fotoğraf: AA)