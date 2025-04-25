Çanakkale'de 57'nci Alay, "Vefa Yürüyüşü" ile anıldı
Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümü anma törenleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, yürüyüş öncesi katılımcılara, 57'nci Alay askerlerinin yemeği olan kırık buğday çorbası dağıttı. Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün son bulduğu Conkbayırı Anıtı'nda tören düzenlendi
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Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. Yılı anma törenleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü"nün ardından Conkbayırı'nda tören düzenlendi.
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DHA'nın haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümü anma törenleri kapsamında 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü düzenlendi. Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesi Kocadere köyündeki kamp alanında, yürüyüş öncesinde ezan okundu ve 110 yıl önce şehit olan askerler gibi sabah namazı kılındı. (Fotoğraf: DHA)
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, 57'nci Alay askerlerinin yemeği olan kırık buğday çorbası dağıttı. (Fotoğraf: DHA)
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Bakan Yardımcısı Koçoğlu, "Çanakkale ruhunu yaşamak ve yaşatmak adına Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her yıl 24-25 Nisan’da Kocadere’den Conkbayırı’na genç arkadaşlarımızla birlikte yürüyüşümüze başlıyoruz. Ecdadımızın izinde yürüyoruz. Dün akşam mehteran gösterimiz, tiyatrolarımız, kum sanatı gösterimiz vardı. Gençlerle bir aradaydık. Bugün yine gençlerimizle kol kola el ele ülkemizin dört bir yanından gelen genç arkadaşlarımızla ecdadımızı anacağız. Tarih şuurunu geliştirmek adına buradayız. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yıl içerisinde Türkiye genelinde bu tür tarih bilincini ve ruhunu yansıtan etkinlikler yapıyoruz” diye konuştu. (Fotoğraf: DHA)
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57'nci Alay Komutanı şehit Yarbay Hüseyin Avni Bey'in torunu Hüseyin Avni Tanman ise, "57'nci Alay hepimizin bildiği gibi 27’nci Alay ile birlikte Anzakları durduran Çanakkale Savaşları’nın kazanılmasına vesile olan bir mihenk taşı. Burada olmaktan çok mutluyum. 57’nci Alay Vefa Yürüyüşü’ne ilk defa katılıyorum. Bütün katılımcılarla birlikte burada olmaktan çok mutluyum. Çok derin hisler içerisindeyim" dedi. (Fotoğraf: DHA)
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AA'nın haberine göre, Tarihi Gelibolu Yarımadası Kocadere Köyü Kamp Alanı'nda, şafak vakti şehitlere saygı için top atışı yapılması ve çorba ikramının ardından başlayan "57. Alay Vefa Yürüyüşü", yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından Conkbayırı'nda sona erdi. (Fotoğraf: AA)
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu eşliğindeki yaklaşık 3 bin kişilik grup, yaklaşık bir saatlik yürüyüşün ardından Conkbayırı'ndaki tören alanına vardı. (Fotoğraf: AA)
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Yürüyüşe Çanakkale Valisi Ömer Toraman, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı subay ve astsubay öğrencileri ve gençler katıldı. (Fotoğraf: AA)
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Ayrıca 57. Alay'ın komutanı Şehit Yarbay Hüseyin Avni Bey'in torunu Hüseyin Avni Tanman da eşi Blanca, kız kardeşi Gülru, çocukları Ela ve Cem Tanman da yürüdü. (Fotoğraf: AA)
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(Fotoğraf: AA)
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(Fotoğraf: AA)
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Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen 57. Alay Vefa Yürüyüşü'nün tamamlandığı Conkbayırı Anıtı'nda tören düzenlendi. (Fotoğraf: AA)
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Anıta çelenk bırakılmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program saygı atışı ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. (Fotoğraf: AA)
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, törende yaptığı konuşmada, her yıl olduğu gibi tarifsiz duygularla 57. Alay Vefa Yürüyüşü'nü gerçekleştirdiklerini söyledi. (Fotoğraf: AA)
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Vatan için destan yazanların izinde olduklarını belirten Koçoğlu, "Adımlarımızla sadece bir yolu değil, tarihimizin en anlamlı sayfalarını da birlikte geçtik. Hepimiz idrak ettik, bugün bu yürüyüşü gerçekleştirmek, aziz şehitlerimizin manevi hatıralarına bir saygı duruşu, bir minnet ifadesidir" dedi. (Fotoğraf: AA)
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Safa Koçoğlu, Çanakkale ruhunu Conkbayırı'nın sinesinde bir kez daha hatırladıklarının altını çizerek, şöyle konuştu: "Vatanımızın en kritik anlarından birinde, tarihin seyrini değiştiren mücadeleyi veren ecdadımızın aziz hatırasına vefa borcumuzu eda ediyoruz. İstikbalimiz ve istiklalimiz için bu toprağın altına giren tüm şehitlerimizi, 57. Alay'ın kahramanlarını, Hüseyin Avni Bey'i, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyorum. Bundan tam 110 yıl önce, işgalci güçler bütün kudretleriyle bu topraklara ayak bastıklarında, karşılarında hiçbir şeyin korkutamadığı bir millet buldular. Ellerinde silahlarından daha fazla imanlarıyla, ruhlarıyla, yürekleriyle bir araya gelen kahramanlar gördüler. İşte o kahramanlar, üzerinde gururla durduğumuz Conkbayırı'nda destan yazdılar. Bu destanın mürekkebi onların asil kanlarıydı, sayfaları ise bu kutsal vatan topraklarıydı." (Fotoğraf: AA)
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Koçoğlu, Conkbayırı'nın birlik, beraberlik ve kardeşliğin en anlamlı simgesi olduğunu vurguladı. Gençlere duyduğu güven, milli hafızaya verdiği önem ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla yön veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Koçoğlu, "Sevgili gençler, Çanakkale zaferi, sadece kazanılan bir savaş değildir. O aynı zamanda Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Boşnak'ı, Arap'ı, Roman'ı ile birlik içinde, omuz omuza durmayı başaran, büyük bir milletin yeniden ayağa kalktığı, dirildiği tarihtir" diye konuştu. (Fotoğraf: AA)
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Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan Kurmay Binbaşı Fevzi Özdemir de 110 yıl önce Çanakkale'de yaşananları anımsattı. (Fotoğraf: AA)
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Konuşmaların ardından 57. Alay'ın temsili sancağının devir teslim töreni yapıldı. Sancak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine teslim edildi. (Fotoğraf: AA)
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