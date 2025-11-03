Çanakkale'de 42 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 42 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş: 03.11.2025 - 19:59 Güncelleme: 03.11.2025 - 19:59
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu belirledi.
"TCSG-28" ve "KB-103" botları tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda, Afgan uyruklu 17'si çocuk 42 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Fotoğraf: AA
