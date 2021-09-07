Çanakkale'de 2.5 hektarlık alan yandı

AA

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Yavaşlar köyü Değirmendere mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü personeli ile Ezine ve Geyikli belediyelerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında 2.5 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.