AA

Ezine 3. Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığında acemi eğitimlerini tamamlayan ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında birliklerinde kalmaları kararlaştırılan 2000/1 tertip 3. Dönem 975 acemi er için seyahat izin belgeleri hazırlandı.

AA'nın haberine göre askerler, koronavirüs tedbirleri de uygulanıp maskeli ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak kumanyaları da verilerek seyahat etmeleri sağlanıp otobüslerle görev yapacakları yeni birliklerine gönderildi.

Acemi eğitimlerini yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında birliklerinde yeminlerini icra eden acemi erlerin yeni birliklerine dağıtımları, salgın tedbirleri kapsamında ertelenmişti.

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