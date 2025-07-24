Çanakkale'de 100 kiloluk mavi köpek balığı, balıkçıların oltasına takıldı

Gökçeada'da balıkçılık yapan İlker Özdemir, dün balık avlamak için teknesiyle denize açıldı.

Parakete takımlarını denize bırakan Özdemir ve arkadaşları, bir süre sonra takımları toplamaya başladı.

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Parakete takımını çeken Özdemir, denizin içinde dev bir balık olduğunu gördü. Yüzeye yaklaşan balığın mavi köpek balığı olduğunu fark eden balıkçılar şaşkınlık yaşadı.

Yüzeye yaklaştıktan sonra Özdemir oltayı koparıp, yaklaşık 100 kilogram ağırlığında ve 2,5 metre boyundaki mavi köpek balığını doğal ortamına bıraktı. Özdemir ve arkadaşları o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Oltasına mavi köpek balığı takılan Balıkçı İlker Özdemir, "Çok iri bir köpek balığı geldi. Dünyanın en vahşi üçüncü köpek balığı ve son zamanlarda Türkiye’de ara ara görüntüler görüyoruz. Son zamanlarda oltalarımıza fazla takılmaya başladı. Dolayısıyla mavi köpek balığının artık kıyılara inmeye başladığını düşünüyorum.

Geçmiş dönemlerde bu kadar denk gelmezdik. Açıklarda trolün fazla avlandığını, yemi olmayan bu hayvanların kıyıya indiğini düşünüyorum. Geçen sefer de yarım tonunu yakaladık. Bir an önce tedbir alınması gerekiyor. Avcılıkla ilgili özellikle trol ve gırgıra sınırlama getirilmesi gerekiyor" diye konuştu.