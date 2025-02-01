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        Haberler Gündem Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

        Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

        Çanakkale Boğazı sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 19:09 Güncelleme: 01.02.2025 - 19:09
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        Çanakkale Boğazı'nda ulaşıma sis engeli
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        Çanakkale Boğazı’nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz saat 07.50 sıralarında çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

        Çanakkale Boğazı'nda ise deniz ulaşımın sağlandığı Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri de yoğun sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

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        #çanakkale boğazı
        #haberler
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