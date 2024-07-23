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        Haberler Gündem Güvenlik Çanakkale açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 00:58 Güncelleme: 23.07.2024 - 00:58
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        Çanakkale açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu 2 lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları "TCSG-8" ve "TCSG-905" bölgeye sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; lastik botlar içindeki 7'si çocuk 28 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekibince kurtarıldı.

        “TCSG-28” botu ekipleri ise aynı bölgede düzenlenen diğer operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen Afganistan uyruklu 2’si çocuk 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Afganistan, Suriye ve Filistin uyruklu düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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        #Çanakkale
        #Ayvacık
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