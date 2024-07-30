Çanakkale açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında seyir halindeki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye sahil güvenlik botu "TCSG-81" sevk edildi.
Ekipler, lastik bottaki Afganistan uyruklu 5'i çocuk 15 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.