İtalya'da büyük hayran kitlesi olan Can Yaman, rol alacağı reklam filmi için Roma'ya gitti. Habertürk'ten Nilüfer Şensöz’ün haberine göre; Yaman'ın, İtalya'ya geldiğini öğrenen yüzlerce hayranı, otel önünde toplandı.
Kalabalığı gören Yaman, otelin önüne inerek hayranlarıyla bir araya geldi. Sevenlerine sarılan ve selfie çektiren Yaman'a, Covid-19 yönetmeliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 400 Euro para cezası kesildi
'ARKA KAPIDAN ÇIKIŞ YAPACAKTI'
Yaman ile otelin yönetiminin, daha öncesinde aktörün otelin arka kapısını kullanması konusunda anlaştıkları iddia edildi. Ancak Yaman, hayranlarıyla selfie çektirmek ve imza vermek için otelin ana kapısından çıkış yaptı.
"KABUL EDİLEMEZ DAVRANIŞ"
Taraftarların toplanması üzerine polis kalabalığa müdahale etti. Polis Şefi Franco Gabrielli olayı, "Kabul edilemez davranış" diyerek sert bir şekilde eleştirdi. Gabrielli, "Bu gibi olaylar, dikkatsiz kişileri koronavirüs enfeksiyonuna maruz bırakıyor ve polisin çalışmalarını itibarsızlaştırıyor" ifadelerini kullandı. Polis şefi, bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için Can Yaman hayranlarını uyardı.
Can Yaman, hayranlarıyla bir araya geldikten sonra otel odasından fotoğrafını paylaştı. Yaman, hediyeler için teşekkür etti.
CAN YAMAN HAKKINDA
Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul Suadiye’de ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Babasının adı Güven Yaman, annesinin adı Güldam Can’dır. Can Yaman 5 yaşındayken, anne ve babası ayrıldı. Büyükannesi Makedon, büyükbabası ise Yugoslav kökenlidir.
Lise eğitimini ise İtalyan Lisesi'nde tamamladı. Lise son sınıfta öğrenci değişimi programı ile Amerika‘da Ohio’da eğitim aldı. Liseden sonra Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde burslu olarak okuyarak 2012 yılında mezun oldu.
2014 yılında yönetmenliğini Türkan Derya‘nın yaptığı “Gönül İşleri” adlı dizide "Bedir" karakterini canlandırdı.
2015 yılında 'İnadına Aşk', 2016'da, 'Hangimiz Sevmedik' dizisinde rol aldı.
'Erkenci Kuş' dizisindeki "Can Divit" karakteriyle şöhretini pekiştirdi. Son olarak final yapan "Bay Yanlış" dizisinde boy gösterdi.
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