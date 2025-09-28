Habertürk
        Can Öncü, İspanya'daki ikinci yarıştan zaferle ayrıldı! - Motor Sporları Haberleri

        Can Öncü, İspanya'daki ikinci yarıştan zaferle ayrıldı!

        Motosiklet sürücüsü Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya'daki 10. ayağında ikinci yarışı kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 14:56 Güncelleme: 28.09.2025 - 14:56
        Can Öncü'den İspanya'da zafer!
        İspanya'da Motorland Aragon Pisti'nde 15 turluk ikinci yarış yapıldı. Yedinci cepten başladığı yarışta iyi bir start alan ve ikinci sıraya yükselen Can, devamında ilk tur bitmeden liderliği ele geçirdi.

        Son bölümde liderlik sürekli el değiştirse de yaptığı atakla İtalyan Stefano Manzi'yi geçmeyi başaran Can, 0.027 saniye farkla damalı bayrağı ilk sırada gördü.

        Bu sezonki 6. galibiyetini elde eden Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı sürücüsü Can Öncü, Aragon'da İstiklal Marşı'nı dinletti.

        Yarışı Manzi ikinci, Fransız pilot Valentin Debise ise üçüncü sırada bitirdi.

        "Wildcard" ile şampiyonaya katılan Kadir Erbay, hafta sonunun ikinci yarışını tamamlayamadı.

        Pilotlar klasmanında Manzi 380 puanla liderliğini sürdürdü. İspanya'da dün ikinci, bugün ise birinci olan Can Öncü, 320 puanla 2. sırada yer aldı.

        Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı, 11-12 Ekim tarihlerinde Portekiz'de koşulacak.

        Habertürk Anasayfa