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Can Bonomo: Sanki yeniden doğmuşum! - Magazin haberleri

Can Bonomo: Sanki yeniden doğmuşum!

2018'de hayatını Öykü Karayel ile birleştiren Can Bonomo, sekiz aylık oğlu Roman ile birlikte kamera karşısına geçti. Ünlü şarkıcı, o anları, "Kucaklıyorum kendi kendimi 34 yaşında. Sanki yeniden doğmuşum bembeyaz. Üç canım var, üç gücüm var, üç kereyim. Ne iyi etmişim..." ifadeleriyle paylaştı

02.12.2021 - 11:38 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Oyuncu Öykü Karayel ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Can Bonomo, nisan ayında oğlu Roman'ı kucağına alarak, ilk kez babalık duygusunu yaşamıştı.

  • "SANKİ YENİDEN DOĞMUŞUM!"

    Eylül ayında oğlunun yüzünü göstererek kural bozan Bonomo, Roman ile birlikte yeniden objektif karşısına geçti.

    Ünlü şarkıcı, oğluyla yeni fotoğrafını, "Kucaklıyorum kendi kendimi 34 yaşında. Sanki yeniden doğmuşum bembeyaz. Üç canım var, üç gücüm var, üç kereyim. Ne iyi etmişim... Canlarım benim. Aferin bize..." sözleriyle sosyal medya hesabından yayınladı.

    Takipçileri ise Can Bonomo'nun gönderisine, "Babalık sana çok yakıştı." şeklinde yorumlar yaptı.

  • "BONOMO ÇETESİ"

    Ünlü isim, geçtiğimiz hafta eşi ve oğluyla bu pozunu, "Bonomo çetesi!" notuyla paylaşmıştı. Takipçileri Can Bonomo'nun gönderisine, "Bu kadar mı babaya benzer ya?" ve "Yine bir ana, bir babayı doğurmuş." şeklinde yorumlar yapmıştı.

  • "BANA BENZİYOR"

    34 yaşındaki şarkıcı, baba olma hissiyatıyla ilgili, "Çok başka bir duygu... Daha dünyaya geleli doksan gün oldu, beni bıraksan saatlerce onunla ilgili konuşabilirim. Bir de oğlum tıpkı bana benziyor. Annesine de benzeyebilirdi ama benim kopyam gibi kendisi." ifadelerini kullanmıştı.

  • "AKLIM EVDE!"

    Daha önce konser vererek, dinleyicileriyle buluşan Can Bonomo, "Oğlumu büyütüyorum. Çok şükür, maşallah. Muazzam bir mutluluk baba olmak. Buraya geldim şimdi ama aklım hala evde." demişti.

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