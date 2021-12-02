"SANKİ YENİDEN DOĞMUŞUM!"

Eylül ayında oğlunun yüzünü göstererek kural bozan Bonomo, Roman ile birlikte yeniden objektif karşısına geçti.

Ünlü şarkıcı, oğluyla yeni fotoğrafını, "Kucaklıyorum kendi kendimi 34 yaşında. Sanki yeniden doğmuşum bembeyaz. Üç canım var, üç gücüm var, üç kereyim. Ne iyi etmişim... Canlarım benim. Aferin bize..." sözleriyle sosyal medya hesabından yayınladı.

Takipçileri ise Can Bonomo'nun gönderisine, "Babalık sana çok yakıştı." şeklinde yorumlar yaptı.