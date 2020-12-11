Can Bonomo'dan 'Yine Karşılaşırsak'

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Tüm şarkılarında olduğu gibi yeni şarkısının da söz ve müziğine imzasını atan sanatçı Can Bonomo, şarkının düzenlemesinde Can Saban ile çalıştı.

Şarkının kayıt, mix ve mastering'i ise Ali Rıza Şahenk tarafından yapıldı. 'Yine Karşılaşırsak' şarkısının kapak tasarımı da Can Bonomo imzası taşıdı.

Can Bonomo, yeni şarkısını Can Saban yönetmenliğinde kliplendirerek, yakın zaman sonra izleyicilerin beğenisine sunacak. Bonomo'nun yeni teklisi 'Yine Karşılaşırsak', bugün itibariyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.