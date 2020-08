Can Bonomo, Yenikapı'da sahne aldı - Magazin haberleri

İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi-Yenikapı'da düzenlenen arabalı ve motosikletli konserler serisinde sahne alan Can Bonomo, unutulmaz bir akşama imza attı. Sahne ve seyirci arasında Team Bonomo bayrakları ile gezinen ve geceye özel hazırlanan motosiklet ekibinin şovu ise konsere damgasını vurdu.



Yeni şarkısı Güneş'i de seslendiren Can Bonomo, büyük beğeni toplayarak yoğun istek üzerine şarkıyı iki kez seslendirdi. Bahr-i Hazer isimli şarkısına da repertuvarında yer veren Can Bonomo, sahnesinde Nazım Hikmet'i de andı.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen etkinlikte seyirciler, kendi park alanları içerisinde sandalyelerine oturarak müziğin tadını doyasıya yaşadı.