Şarkıcı Can Bonomo, yeni teklisi 'Sen Bunları Duyma'yı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Bonomo, yeni şarkısının klip çekimi için ikinci kez yönetmen koltuğuna oturdu.

Tamamı takside geçen ve bir aşk hikayesinin anlatıldığı videoda, İrem Sak ve Fatih Artman rol aldı. Klip, müzik kanalları ve dijital platformlardaki yerini aldı.