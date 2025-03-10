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        Haberler Gündem Güncel Can Ailesinin acı kaybı... | Son dakika haberleri

        Can Ailesinin acı kaybı...

        Ülkemizin önde gelen iş gruplarından Can Holding'in Kurucu Başkanı Hacı Zamanhan Can'ın eşi, Cemal, Kemal, Mehmet ve Murat Can ve Devran Can'ın anneleri Hacı Ağbey Can akraba ziyareti için gittiği memleketi Doğubayazıt'ta geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 13:11 Güncelleme: 10.03.2025 - 13:16
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        Can Ailesinin acı kaybı...
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        Ülkemizin önde gelen iş gruplarından Can Holding'in Kurucu Başkanı Hacı Zamanhan Can'ın eşi, Cemal, Kemal, Mehmet ve Murat Can ve Devran Can'ın anneleri Hacı Ağbey Can akraba ziyareti için gittiği memleketi Doğubayazıt'ta geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti..

        Merhumenin cenazesinin yarın Eyüp Camii'nde kılınacak cenaze namazına müteakip defnedileceği öğrenildi..

        Habertürk olarak merhumeye Allah'tan rahmet Can Ailesi'ne başsağlığı dileriz..

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