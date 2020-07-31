Camide uyuyan kişinin cüzdanının çalınması güvenlik kamerasında

Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki tarihi Devrişiye Camisi'nde uyuyan Suriye uyruklu Muhammed Halil (40) uyandığında arka cebinin yırtıldığını ve 750 lirasının çalındığını fark etti.

Cami görevlisinin durumu polise bildirmesi üzerine gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde, bir kişinin etrafı kontrol ettikten sonra Muhammed Halil'in arka cebini keserek parayı aldığı ve camiden ayrıldığı anlar yer alıyor.

Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.