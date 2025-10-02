Camide ahlaka aykırı davranışa 2 tutuklama
Manisa'da camiye girerek ahlaka aykırı davranışlarda bulundukları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada 29 Eylülde 15.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Mutlu Mahallesindeki Lalapaşa Camisine kapı kilidinin kırılarak girildiği ve içeride gayri ahlaki davranışlarda bulunulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada olayı gerçekleştirdikleri belirlenen T.G. (21), M.E.A. (18) ve S.A. (16) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, T.G. ile M.E.A. ise tutuklandı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.