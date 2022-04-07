Camdaki Kız 38. Bölümünde Nalan ve Hayri arasındaki yakınlıktan rahatsız olan Feride, Nalan'ın yanına taşınmaya karar veriyor. Nalan'a oda cezası veren Feride, Hayri'yi de sıkıştırıyor. Ancak bu durum Nalan'ın Hayri'ye daha fazla yakınlaşmasına sebebiyet veriyor. Peki, Nalan'ı bundan sonra nasıl bir süreç bekliyor?