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Camdaki Kız yok mu, yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız neden yok, bitti mi? 6 Ocak Kanal D yayın akışı

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı Camdaki Kız, yılbaşı arasının ardından bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelip gelmeyeceği diziseverler tarafından araştırılıyor. Peki Camdaki Kız yok mu, yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız neden yok, bitti mi? 6 Ocak Kanal D yayın akışı

06.01.2022 - 19:04 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Camdaki Kız bu hafta var mı, yok mu? sorusu diziseverlerin gündeminde yer alıyor. Her hafta Perşembe günleri Kanal D ekranlarında sevircisiyle buluşan Camdaki Kız'ın yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar haberimizde...

  • CAMDAKİK KIZ BU HAFTA VAR MI, YOK MU?

    Camdaki Kız dizisi bu hafta yeni bölüm ekrana gelmeyecek. Yeni yıla girilmesi ile birlikte birçok dizinin yeni bölümlerini yayımlaması nedeniyle bu hafta Camdaki Kız dizisi 27. yeni bölüm ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümünün 13 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.

  • KANAL D YAYIN AKIŞI - 6 OCAK 2022

    07:00 Sihirli Annem

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Asi

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arka Sokaklar

    18:45 Kanal D Ana Haber

    20:00 Doktor Strange

    22:15 Pasifik Savaşı: İsyan

    00:30 Doktor Strange

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