CAMDAKİK KIZ BU HAFTA VAR MI, YOK MU?

Camdaki Kız dizisi bu hafta yeni bölüm ekrana gelmeyecek. Yeni yıla girilmesi ile birlikte birçok dizinin yeni bölümlerini yayımlaması nedeniyle bu hafta Camdaki Kız dizisi 27. yeni bölüm ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümünün 13 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.