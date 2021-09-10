Koroğlu ailesinin veliahtı Sedat ile Nalan'ın düğünü Camdaki Kız sezon finaline damgasını vurmuştu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesini ekrana taşıyan Camdaki Kız dizisi uzun bir aranın ardından yeni sezonun ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nalan ve Sedat düğünlerinin ardından yeni hayatlarına adım atıyorlar. Feride, kızını gönül rahatlığıyla Muzaffer’e emanet eder. Nalan'ın Koroğlu Ailesi'nin evinde ilk günleri bir hayli ürkerek geçer. Sedat’tan uzak kalmak istemeyen Cana, vakit kaybetmeden soluğu Sedat ve Nalan’ın arkadaş buluşmasında alır.

Sedat ve Nalan ise düğün sonrası Feride ve Adil'i ziyaret ederler. Bu ziyaret hem Nalan için hem de Sedat için hiç iyi sonuçlanmaz. Feride'nin baskıları Sedat'ı da etkisi altına alır. Nalan, Feride'nin Sedat'la konuşmasını duyunca adeta yıkılır.

CAMDAKİ KIZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!