Çamaşır Suyu Lekesi Çıkarma Yöntemleri: Çamaşır Suyu Lekesi Nasıl Çıkar?

Çamaşır Suyu Lekesi Nasıl Çıkar?

Çamaşır suyu, yoğun formülü nedeniyle en etkili temizlik malzemelerinden biridir. Çamaşır suyunun bu denli etkili olması, içeriğinde ağartma sağlayıcı maddeler bulunmasından kaynaklanır. Çamaşır suyunun bu özelliği, mutfak, banyo, tuvalet gibi alanlarda oluşan en zor lekeleri bile çıkartmaya yarasa da konu kıyafetler olunca adeta korkulu rüyaya dönüşüyor. Çünkü çamaşır suyunda zor temizliklerin yapılmasını sağlayan ağartıcı madde, kıyafetlerin renk pigmentlerini yok ediyor. Bu nedenle çamaşır suyu ile temizlik yaparken çoğu kişi eski kıyafetlerini giymeyi tercih ediyor. Ancak bazen aceleyle iş yaptığınız sırada, kıyafetlerinizi değiştirmeye zaman olmayabiliyor. Bu durumda sevdiğiniz bir giysinize sıçrayan çamaşır suyu lekesi, can sıkıcı büyük bir sorun olarak karşınıza çıkıyor. Aslında çamaşır suyu lekesi dediğimiz şey, giysi kumaşında bulunan rengin silinmesi. O nedenle çamaşır suyu kazası yaşayanlar, çamaşır suyu lekesi çıkarma yollarını aramaya başlıyorlar. Peki en zorlu lekelerden biri olan çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar? Giysiden çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar sorusunda öncelik, çamaşır suyunun bulaştığı giysinin hangi kumaş türünde olduğunu belirlemek olmalı. Çünkü çamaşır suyu lekesini çıkartmak, kumaş türüne göre değişecektir. Giysinize çamaşır suyu bulaştığı anda bekletmeden, hemen müdahale etmeye özen gösterin. Çamaşır suyu sıvısını etrafa bulaştırmadan emici bir bez ile alın. Ardından lekenin olduğu noktayı soğuk suya tutun. Eğer hafif düzeyde bir çamaşır lekesi söz konusu ise beyaz sirke işe yarayabilir. Ancak dediğimiz gibi beyaz sirke, çok hafif bir çamaşır suyu lekesine etki edecektir. Ancak bu yöntem zor işe yarayacağı için daha profesyonel bir malzeme kullanmak gerekebilir. Sodyum tiyosülfat, fotoğraf malzemeleri satan dükkanlarda bulunan kimyasal bir maddedir. Bu madde su ile seyreltilerek, çamaşır suyu bulaşan bölgeye uygulanabilir. Bu karışımı hazırlarken ve uygularken kendinizi koruma altına alarak işe başlayın. Kimyasal bir madde ile işlem yapacağınız için eldiven ve maske kullanmanız önemli olacak. Karışımı kıyafetinizin lekeli kısmına uyguladıktan sonra bir süre bekleyerek soğuk su ile durulama yapabilirsiniz.

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Siyah Kıyafetten Çamaşır Suyu Lekesi Nasıl Çıkar? Giysilere bulaşan çamaşır suyundan daha zor durum, siyah bir giysiye bulaşan çamaşır suyu olsa gerek… Çamaşır suyunun renk aşındırıcı özelliği nedeniyle en zarar verdiği renklerden biri siyah…Bu nedenle temizlik sırasında çamaşır suyu kazası yaşayanlar, siyah kıyafetten çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar ve siyah pantolondan çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar gibi sorulara cevap arıyorlar. Siyah kıyafetlerinizden birine çamaşır suyu bulaştı ise ilk adımınız yine emici bir bez ile çamaşır suyunu almak olacak. Ardından leke olan bölgeyi soğuk suya tutun. Daha sonra beyaz sirke, karbonat, gliserin ya da deterjanla lekenin yıkanması önerilir. Ancak ciddi bir çamaşır suyu lekesinde bu aşamalar çok işe yarayamayabilir. Bu durumda en iyi yöntem kumaş boyaları ya da keçeli kalemlerden yardım almak olacaktır. Zarar gören kısmı dikkatlice boyadıktan sonra giysinizi, renk yenileyici ya da siyah renk koruyucu deterjanla yıkayabilirsiniz. Pantolondan Çamaşır Suyu Lekesi Nasıl Çıkar?

Çamaşır suyu ile temizlik yaptığınız sırada en sevdiğiniz pantolonunuza sıçrayan çamaşır suyu, tüm moralinizi alt üst edebilir. Çamaşır suyunun renk pigmentlerini yok etmesi, onu diğer lekelerden daha zor yapıyor. Bu nedenle hepimizin başına gelmiş olan çamaşır suyu kazası sizin de başınıza geldiyse eğer pantolondan çamaşır suyu lekesi nasıl çıkar sorusunu dile getirmeniz doğal… Bu sinir bozucu anda yapacağınız ilk şey hızlı bir müdahale olacaktır. Emici bir bezi çamaşır suyunun değdiği noktaya hemen uygulayın. Bezi uygularken çamaşır suyunun yayılmamasına dikkat edin. Ardından bölgeyi soğuk suya tutun. Beyaz sirkenin asidik özelliğinden faydalanmak için su ile seyrelttiğiniz sirkeyle lekeli kısmı silin. Bu yöntem işe yaramazsa karbonat ve su ile macun hazırlayarak, bu karışımı da deneyebilirsiniz. Eğer başa çıkamadığınız lekelerle karşı karşıya kaldıysanız, kuru temizleme yapan yerlerden profesyonel bir yardım alabilirsiniz.

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