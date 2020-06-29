Çamaşır makinesi neden suyu boşaltmaz? Çamaşır makinasında bu arıza meydana geldiğinde ekranda e19 yazacaktır. Bunun anlamı makinanız su almıyor demektir. Eğer makinada su boşaltma sorunu var ise makinanın pompa motoruna bakıp o kısmı kontrol etmeniz gerekmektedir. Bu kısımda meydana gelen tıkanıklık makinanın su almasını engeller. Daha birçok neden bulunmaktadır. Bu konu hakkında daha detaylı bilgilere sahip olmak istiyorsanız makalemizin devamını mutlaka okumanız gerekmektedir.
Çamaşır makinasının su boşaltmama nedenleri
Çamaşır makinasının su boşatmaması için birçok neden bulunmaktadır. Şimdi sizlere bu konudan bahsedeceğiz ve sizlerin aydınlanmasını sağlayacağız. İşte çamaşır makinasının su boşaltmama nedenleri aşağıdaki gibidir
- Boşaltma moduna geçmemiş olabilir. Bunun için makinayı kapatıp tekrar su boşaltma konumuna getirmeniz gerekecektir.
- Makinada bulunan tahliye pompa motorunun özelliğini kaybetmiş veya yıpranmış olması. Bu evde kolayca halledilebilen problemdir. Bunun için uzman kişilerden yardım almanız gerekmektedir.
- Elektronik kartta oluşan sorunlar
- Sıkma devrinde problem meydana gelmiş olabilir
- Pompa filtresinin tıkanmasından meydana gelen sebepler. Eğer pompa filtresi tıkanmış ise mutlaka temizlenmesi gerekir. Eğer filtrede eskime var ise filtre değiştirilmeden sorun çözülmeyecektir. Bunun için en kısa sürede bu filtreyi değiştirmeniz gerekmektedir.
- Gider hortumunda meydana gelen tıkanıklık. Eğer bundan kaynaklanıyor ise gider hortumunun temizlenmesi gerekir.
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