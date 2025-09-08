Habertürk
    Takipde Kalın!
        Haberler Gündem 3. Sayfa Çamaşır asarken 5'inci kattan düştü | Son dakika haberleri

        Çamaşır asarken 5'inci kattan düşen kadın öldü

        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde oturduğu 5'inci kattaki dairenin balkonundan düşen Türkan Kalaycı hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2025 - 18:55 Güncelleme: 08.09.2025 - 18:55
        Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki Esenevler Sitesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, Türkan Kalaycı, oturduğu 5'inci kattaki dairenin balkonuna çamaşır asmaya çıktı.

        Kalaycı, çamaşır astığı sırada dengesini kaybederek, zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde Kalaycı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

        #trabzon haberleri
        #Beşikdüzü
        #Son dakika haberler
