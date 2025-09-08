Çamaşır asarken 5'inci kattan düştü

Çamaşır asarken 5'inci kattan düşen kadın öldü
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde oturduğu 5'inci kattaki dairenin balkonundan düşen Türkan Kalaycı hayatını kaybetti
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki Esenevler Sitesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, Türkan Kalaycı, oturduğu 5'inci kattaki dairenin balkonuna çamaşır asmaya çıktı.
Kalaycı, çamaşır astığı sırada dengesini kaybederek, zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Kalaycı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.