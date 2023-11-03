Cam kemik hastalığına rağmen anne olmayı başardı! İşte Trisha'nın öyküsü

Trisha, "Akciğerlerim fiziksel olarak kendi başlarına nefes alıp veremiyor" diye açıkladı. “Her öksürme veya hapşırmada bir kemiğimin kırılma riskiyle karşı karşıyaydım. Yanlış pozisyonda yatmak bile kırılmaya neden olabilir."

12 yaşındayken yeni bir tıbbi tedavi mümkün oldu ve Trisha'nın kemikleri, ona daha fazla bağımsızlık verecek şekilde güçlendirildi ve 6 ay sonra kendi sandalyesinden kimseden yardım almadan kalkabildi.