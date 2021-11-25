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Cam ekran koruyucu hava kabarcığı nasıl giderilir? Ekran koruyucudaki baloncuk nasıl temizlenir?

Ekran koruyucular telefonların ekranlarının kırılmasını veya çizilmesini engellemek için kullanılmaktadır. Ancak ekran koruyucudaki baloncuklar telefon ve tablet kullanıcılarının en büyük sorunlarından biri. Bu sorunu yaşayan kullanıcılar "Cam ekran koruyucu hava kabarcığı nasıl giderilir?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Ekran koruyucudaki baloncuk giderme yöntemleri

25.11.2021 - 13:46 | Güncelleme: KISAYOL

  • EKRAN KORUYUCU ÜZERİNDEKİ HAVA KABARCIKLARI NASIL ÇIKARILIR?

    Ekran koruyuculardaki hava kabarcıklarını yok etmenin en etkili yöntemi çıkarıp yeniden takmaktır. Çıkarmak için ekran koruyucunun bir köşesini jiletin keskin kenarını ekran koruyucunun köşelerinden birinin altından dikkatlice kaydırın. Jiletin yatay tutulması ekranın çizilmemesi için önemlidir. Köşeyi kaldırdığında ekran koruyucu yavaşça cihazdan çıkacaktır Ekran koruyucunun üzerindeki yapışkan gevşediğinde ekran koruyucuyu cihazdan ayrılacaktır. 

    Kırılma veya parçalanma riski olması nedeniyle ekran koruyucuyu kaldırırken bükmemeye özen gösterilmelidir.

  • Ekran koruyucuyu çıkardıktan sonra ekranı tüy bırakmayan bir temizleme beziyle temizlenip kurulanması gerekmektedir. Cihazdaki toz ve tüy, hava kabarcıklarının başlıca nedenidir. Temizleme bezinin köşesini duru su ile nemlendir ve tozu-tüyü temizlemek için cihazının ekranını sil. Nemli bir bez kullandıktan sonra ekranı tamamen kurulamak için tüy bırakmayan bir bez kullanmak tekrar tüylenmemesi açısından önemlidir.

    Ayrıca ekran temizleme için ayrı ayrı paketlenmiş mendilleri de kullanabilirsin. Ekran temizleme mendillerini elektronik ürün satan mağazalarda bulabilirsin.

    Kalan fazla tozu yapışkan bantla temizle. Ekrana yapışkan banttan bir şerit yerleştir ve yapışması için üzerine hafifçe bastır. Ekrandaki küçük toz parçalarını veya tüyleri almak için bandı yavaşça kaldır. Bunu tüm ekranı yapacak şekilde devam et. 

  • Şimdi sıra ekran koruyucuyu yeniden takmakta. Yamuk olmaması için kran koruyucunun kenarlarını cihazla aynı hizaya getirmelisin. Ekran koruyucunun yerleştirilme şeklinden memnunsan bir kenarını ekrana daya ve yavaşça yerine bastır. Koruyucunun arkasındaki yapışkan ekrana hemen yapışmaya başlayacaktır.

    Hava kabarcıklarını azaltmak için ekran koruyucuyu banyo gibi nemli bir odada takmakta fayda var.

    Parmağını veya kredi kartı gibi pürüzsüz bir yüzeye sahip olan bir nesneyi ekran koruyucunun yüzeyine sür. Ekran koruyucu cihaza yapışmaya başladığında, parmağınla veya bir kredi kartının kenarıyla ekranın ortasına bastır. Ekran koruyucunun altından hava kabarcıklarını çıkarmak için cihazın ortasından dış kenarına doğru it. Tüm hava kabarcıklarını dışarı çıkarana kadar tüm ekranda bu işlemi uygula.

    Ekranda hâlâ hava kabarcıkları varsa ekran koruyucuyu yeniden takmayı dene veya yenisini al.

  • Kenarların Etrafındaki Hava Kabarcıklarını Yağla Çıkarmak

    Kulak temizleme çubuğunun ucunu yemeklik yağla ıslat. En iyi sonucu almak için zeytinyağı veya bitkisel yağ kullanmak faydalı olacaktır. Kulak temizleme çubuğunun ucunu kolayca ıslatabililmek için 1-2 tatlı kaşığı yağı küçük bir tabağa dök. Kulak temizleme çubuğunu yağ damlamayacak kadar ıslat.

    Kulak temizleme çubuğundaki fazla yağı silkele ve ekran koruyucunun kenarlarına sür. Kenarlara ince bir tabaka yağ sür ki ekran koruyucunun altına girebilsin. Yağ, hava kabarcıklarını düzeltir ve mükemmel bir oturma sağlar.

    İpucu: Yağı sürerken hava kabarcıkları gitmezse tırnağınla veya jiletle ekran koruyucunun kenarını yavaşça kaldır ki yağ ekran koruyucunun altına girebilsin.

  • Ekran koruyucuyu tekrar aşağı doğru bastır ve varsa yağı sil. Ekran koruyucunun kenarında hava kabarcığı kalmadığında sıkıca yapışması için ekrana doğru bastır. Ekran koruyucunun etrafındaki kenarları kurutmak için bir parça kâğıt havlu kullan ve dışarı çıkan fazla yağı temizle.

    Ekran koruyucunun altından yağ çıkıp çıkmadığını görmek için ekran koruyucunun kenarlarına baskı uygula.

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