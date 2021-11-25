Ekran koruyucuyu çıkardıktan sonra ekranı tüy bırakmayan bir temizleme beziyle temizlenip kurulanması gerekmektedir. Cihazdaki toz ve tüy, hava kabarcıklarının başlıca nedenidir. Temizleme bezinin köşesini duru su ile nemlendir ve tozu-tüyü temizlemek için cihazının ekranını sil. Nemli bir bez kullandıktan sonra ekranı tamamen kurulamak için tüy bırakmayan bir bez kullanmak tekrar tüylenmemesi açısından önemlidir.

Ayrıca ekran temizleme için ayrı ayrı paketlenmiş mendilleri de kullanabilirsin. Ekran temizleme mendillerini elektronik ürün satan mağazalarda bulabilirsin.

Kalan fazla tozu yapışkan bantla temizle. Ekrana yapışkan banttan bir şerit yerleştir ve yapışması için üzerine hafifçe bastır. Ekrandaki küçük toz parçalarını veya tüyleri almak için bandı yavaşça kaldır. Bunu tüm ekranı yapacak şekilde devam et.