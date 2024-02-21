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        Haberler Gündem Çalışma süresi 40 saat mi oluyor? Bakan açıkladı: Mesai saatleri kısalıyor mu, düşüyor mu? Çalışma saatlerinde son durum ne?

        Çalışma süresi haftalık 40 saate mi düşecek?

        Çalışma saatlerinin düşürülmesi gündemdeki yerini aldı. Türkiye, diğer Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında haftalık 45 saatlik çalışma oranıyla dikkat çekiyor. Şimdi ise mesai saatlerinin 40 saate düşürülmesi tartışılıyor. İşte, mesai saatlerine dair tüm gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 00:11 Güncelleme: 25.02.2024 - 00:11
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        • 1

          Türkiye'de haftalık çalışma saati, tabi olan kanuna bağlı olmak ile birlikte 45 saat olarak uygulanıyor. Ancak son zamanlarda mesai saatlerinin düşürülmesi gündeme geldi. Yapılan anketler, Türkiye'nin çok çalışan ülkeler arasında olduğunu gösteriyor. Üstelik birçok ülke 4 günlük çalışma sistemini denemeye başladı.

        • 2

          BAKAN AÇIKLADI: MESAİ SAATLERİ KISALIYOR MU?

          Son günlerde mesai saatlerinin düşürüleceğine yönelik çıkan haberlere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yanıt geldi. Bakan Vedat Işıkhan, esnek çalışma saati ve mesai saatlerinin düşürülmesiyle ilgili toplantılar gerçekleştirildiğini anlatarak, "Son günlerde çalışma hayatıyla ilgili bizim dışımızda çokça yorum ve haberler olduğunu görüyoruz. Biz daima işçimizin ve işverenimizin kazanılmış haklarını korumayı önceliyoruz. Devamında ise Türkiye Yüzyılına yakışır bir iş kanunu ve çalışma hayatı konusunda elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim. Bu yüzden doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtmek isterim" dedi.

        • 3

          ÇALIŞMA SAATLERİNİN AZALMASININ ETKİLERİ NASIL OLACAK?

          Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Sosyal Güvenik Başkanı Ali Duman, Habertürk TV'de Sena Alkan İle Haber Hattı'na açıklamalarda bulundu.

          Duman, böyle bir uygulamanın hayata geçirilmesi halinde; 45 saat ve üzeri çalışma saatlerinin kişiye mesai ücreti olarak yansıyacağını dolayısıyla kişinin hem gelirinin hem de kıdem tazminatının artacağını belirtiyor.

        • 4

          Bununla beraber Duman, olası bir mesai süresi kısıtlamasının işverenleri yeni bir çalışma şekline itebileceğini de ifade ediyor. Çalışma süreleri kısaldığında bir çalışan artık 45 saat üstünde çalıştığında mesai ücreti alacak bu da işverene maliyet olarak geri dönecek. Duman, mesai ücreti vermek yerine iş yerlerinin 'vardiyalı sistem'e dönebileceğini belirtiyor.

        • 5

          AVRUPA'NIN EN ÇOK ÇALIŞAN ÜLKESİYİZ

          Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Avrupa'da haftada ortalama çalışma saatinin en yüksek olduğu ülke Türkiye. 20-64 yaş aralığındaki çalışan kesimin ortalamasını veren bu rakam part-time işleri de kapsıyor. Dolayısıyla tam zamanlı işlerde Türkiye'de çalışma saatleri çeşitli işlerde 49-50 saati bulabiliyor.

          Eurostat verilerine göre AB'de haftada ortalama 36.4 saat çalışılıyor. Avrupa'da ortalama çalışma saatinin en düşük olduğu ülke ise 32.4 saat ile Hollanda.

          Ortalama çalışma saatleri
          Ülke Haftalık ortalama (saat)
          Türkiye 42.9
          Karadağ 42.8
          Sırbistan 42.3
          Yunanistan 39.7
          Romanya 39.7
          Polonya 39.5
          Bulgaristan 39.2
          K. Makedonya 39
          Letonya 38.6
          Slovenya 38.5
          Macaristan 38.5
          Litvanya 38.3
          Hırvatistan 38
          Portekiz 37.9
          G. Kıbrıs 37.9
          Slovakya 37.8
          Çekya 37.7
          Malta 37.3
          Estonya 36.8
          İspanya 36.5
          İngiltere 36.4
          AB 36.4
          İsviçre 36.3
          İzlanda 36.3
          İtalya 36.2
          Fransa 36.2
          İrlanda 36
          İsveç 35.9
          Lüksemburg 35.5
          Finlandiya 34.9
          Belçika 34.9
          Almanya 34.6
          Danimarka 34.6
          Norveç 34.1
          Avusturya 33.7
          Hollanda 32.4
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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