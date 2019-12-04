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Türkiye'nin önemli ekonomi yayınlarından Dünya Gazetesi bundan böyle yol 'çalışanlarıyla devam edip' yenilendiğini açıkladı. Dünya'nın internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bir süredir çeşitli nedenlerle size gerektiği gibi hizmet veremedik. Özür diliyoruz. Ama özür dilemekle de yetinmiyoruz. Daha güçlü bir Dünya için gazetemizin çalışanları harekete geçti.

Kollarımızı sıvayıp, aklımızı bileyerek çalışmaktan başka çıkar bir yol görmedik. Türkiye’nin geleceğine inancımız ve siz okurlarımıza güvenimizle artık yola çalışanlar olarak devam ediyoruz.

Beyaz bir sayfa açtık. Gazetemizin yaşaması ve siz okurlarına gerektiği gibi hizmet verebilmesi için NASIL BİR EKONOMİ MEDYA A.Ş kuruldu. Dünya Süper Veb Ofset A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent ile Nasıl Bir Ekonomi Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ arasında protokol imzalandı. Cesaretimizin kaynağı gözü karalık değil. Kararlılık. Yanılma risklerini göze aldık ama ezberi de bozduk. Örneği görülmemiş bir modelle mesleğimize ve emeğimize sahip çıktık.

Genel Yayın Yönetmenimizden Yazıişleri Müdürümüze, yazarlarımızdan Anadolu’nun sesi olan bölge temsilcilerimize Dünya'yı Dünya yapan herkes özveride bulundu. Çalışanlar olarak kıdem tazminatlarımızı sermaye yaptık, okurlarımız için yeniden yola çıktık. Tüm zorluklara rağmen gelecekten müthiş umutluyuz. Kendimize gerçekçi ama iddialı hedefler koyduk. Sizleri de bilgilendirerek bu hedeflere doğru adım adım yürüyeceğiz. İlk yükümlülüğümüz doğru ve gerçek haber. Sadakatle bağlı olacağımız ilk merci ise sizsiniz."

'TÜRKİYE'NİN DEĞERİ'

"Çok iyi biliyoruz ki, Dünya, sadece biz çalışanların değil, Türkiye’nin değeri. Bu toprakların en girişimci ve en dinamik kesimleri, toplumun kanaat önderleri Dünya okuru. Yazarımız merhum Tevfik Güngör Uras, okurlarıyla DÜNYA arasındaki ilişkiyi etle tırnağa benzetmişti. Haklıydı. Biz sizden ayrılamayız. Haberlerimizin de gücümüzün de kaynağı sizsiniz. Bizim bütün işimiz sizin sesiniz olmak, ihtiyacınız olan bilgiye ulaşmanızı sağlamak.

Dünya 40 yıla yaklaşan yayın hayatında saygınlık yaratan çizgisini hiç bozmadı. Bundan böyle de kurucumuz Nezih Demirkent’in bağımsız ve bağlantısız gazetecilik ilkelerine daha sıkı sarılacağız. Temel ve köklü değerlerimizi koruyarak değişiyoruz. Tüm çalışmalarımızı nihai hedefe doğru ödün vermeyen bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Ekonominin önde gelen uzman isimleri Dünya'ya güç vermek için aramıza katıldı. Duayen ekonomi gazetecisi Vahap Munyar genel koordinatörlüğümüzü üstlendi."

'DAHA KALİTELİ HABER VE YORUMLAR'

"Şimdi okurlarımıza iş ve karar süreçlerine yararlı olacak daha kaliteli haber ve yorumlar sunacağız. Hedefimiz, bir yandan dünyada olup biteni iyi okuyup, Türkiye’ye aktarırken, diğer yandan gerçek Türkiye’yi ve başarılarını takip etmek isteyenlerin vazgeçemeyeceği bir kaynak olmak. Ortak heyecanımız ve ütopyamız, tüm dünyanın izlediği bir Dünya inşa etmek..."