04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Teknoloji dünyasında koronavirüs nedeniyle iptal edilen etkinlik ve organizasyonlara her geçen gün bir yenisi daha eklenirken, Çin ile doğrudan ilişkisi olsun olmasın büyük şirketler aldıkları önlemleri de artırıyor. Önce çalışanlara yönelik yapılan seyahat uyarı ve etkinlik iptalleri ile başlayan bu önlemlere şimdi bir yenisi daha eklendi.
Google, Dublin’deki bir çalışanında şüpheli semptomların görülmesi üzerine acil durum ilan etti. Şirket, Google, Dublin ofisinde çalışan 8 bin çalışanının bir günlüğüne evden çalışmalarına karar verdi.
'ŞİDDETLE TAVSİYE EDİYORUZ'
Google’ın bu evden çalışma kararının hemen ardından bir diğer teknoloji devi Twitter da benzer bir yolu tercih etti. Sosyal ağ yaptığı açıklamada, Twitter’ın küresel ölçekteki yaklaşık 5 bin çalışanını Covid-19 koronavirüsünün yayılması konusundaki endişeler nedeniyle evden çalışmaya “şiddetle” teşvik ettiğini duyurdu.
Evden çalışmanın, Hong Kong, Japonya ve Güney Kore ofislerindeki çalışanlar için zorunlu olacağını, diğer bölgelerdeki çalışanlar için kritik bir tavsiye olduğunun altı çizilen Twitter’dan yapılan açıklamada, şu uyarı yapıldı:
“Daha önce paylaştığımız seyahat, etkinlik ve ziyaretçi kısıtlamalarına ek olarak, bugün iş gücümüzün sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik ek önlemler aldık. Bugünden başlayarak, mümkün olduğunca tüm dünyadaki tüm çalışanlarımızı evden çalışmaya teşvik ediyoruz. Hedefimiz, Covid-19 koronavirüsün bizim için ve çevremizdeki dünyanın yayılma olasılığını azaltmak.”
İPTAL, İPTAL, İPTAL...
Şubat ayı sonunda Barselona’da düzenlenmesi planlanan Mobil Dünya Kongresi’nin (MWC) koronavirüs nedeniyle iptal edilmesinin ardından, önce Facebook yıllık geliştirici etkinliği F8’i ertelemişti.
Şimdi de Google, yıllık gelişticiler konferansı Google I/O 2020’yi salgın nedeniyle artan riskleri dikkate alarak iptal ettiğini duyurdu. Adobe da ABD’nin Las Vegas kentinde düzenleyeceği yıllık zirvesi Adobe Summit’i bu yıl iptal etmişti.
Akıllı telefon başta olmak üzere yeni ürün ve modellerini çeşitli etkinliklerle tanıtmayı planlayan teknoloji dünyasının önde gelen markaları da bu etkinlikleri iptal ederek, tanıtımlarını internet üzerinden canlı yayınlarla yapma yoluna gitmek durumunda kalmıştı.
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