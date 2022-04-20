Çalınan kulaklıklar Rus güçlerini ele verdi

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Vitaliy Semenets'in Apple kablosuz kulaklığı savaş sırasında Kiev'deki evinden çalındı. Semenets, Rus güçlerinin çalmış olabileceğini düşünerek Apple'ın 'Telefonumu Bul' uygulamasından kulaklığını aradı.

Kiev'in Hostomel kentinden ilerleyen kulaklığını 880 km takip eden Semenets, online haritadan kulaklığının Belarus sınırından Gomel kentine ilerleyişini anbean paylaştı.

Semenets Instagram paylaşımında "Teknoloji sayesinde, AirPodslarımın nerede olduğunu biliyorum. Hostomel'deki evimden Rus orklar (Yüzüklerin Efendisi'nde yer alan canavar bir ırk) tarafından yağmalama sırasında çalınmış" açıklamasında bulundu.

Kulaklıkların ilerleyişi, Rusya'nınDonbas bölgesine saldırı için asker topladığı iddialarını da bir anlamda doğrulamış oldu.

Bu ayın başında da Ukraynalı yetkililer; laptop, bilgisayar gibi elektronik ürünlerin çalındığını ve yakınları tarafından Rus askerlerine sipariş olarak istendiğini iddia etmişti.