Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun hafızalarımıza kazınan en özel karelerinden birinde Avustralyalı sprinter Caleb Ewan yer alıyor. 2022’deki turun 57. Alay Şehitliği’nde biten 201.5 kilometrelik Edremit-Eceabat etabını kazanan Ewan, podyumdan sonra soluğu atalarının mezarlarında almıştı.

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Bölgenin tarihi değerinin farkında olan sporcu, bunun etap galibiyeti için önemli bir motivasyon olduğunu belirterek ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirmişti. Kazandığı etabı Çanakkale'de hayatını kaybeden Avustralyalı askerlere adadığını aktaran Ewan, "Günümüzde Avustralya, Yeni Zelanda ve Türkiye arasında ilişkiler çok iyi. Ülkelerimiz arasında artık barış var” sözleriyle de dünden bugüne konuyu getirmiş ve Türkiye’de iyi karşılandığını da belirtmeden geçmemişti.

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O yıl ülkemizde 2 etap kazanan Caleb Ewan’ın Türkiye’ye ilk gelişi de değildi. 2019’da da tekeri Türkiye topraklarına değen Avustralyalı, yine 2 etap kazanmıştı. Sporcunun kariyerindeki 65 zaferin 4’ü Türkiye’deydi yani. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun 60 yıllık tarihinde de en çok etap kazanan ilk 10 ismi arasında yer alıyordu aynı zamanda.

Cümleler geçmiş zamanlı çünkü Caleb Ewan bu muhteşem kariyeri sürpriz şekilde bitirdiğini duyurdu. Yukarıda kayda geçirdiğimiz toplam galibiyet sayısı 65’in içinde Fransa ve İtalya bisiklet turlarında 5’er, İspanya Bisiklet Turu’nda da 1 etap galibiyeti olduğunu vurgulamak ‘muhteşem’ kelimesinin altını doldurmak için yeter de artar. Son bir iki sezonu öncekilerin gerisinde kalsa da bu yıla da iki etap galibiyeti sığdırmayı bilmişti. Ancak uzunca veda mesajından anlıyoruz ki kazanmak eskisi kadar anlamlı değil kendisi için. Dünyasının yarış olduğunu kaydeden Ewan, yoğun rutinlerinden, fedakarlıklardan dem vurarak “Bir zamanlar bana her şey gibi gelen bu duygu artık öyle değil” dedi. Son takımı Ineos’un kendisine kattıklarına ve yeniden kazanmaya başladığına dikkat çekse de finiş çizgisinden geçtiği anda yaşadığı duyguların eskisine göre çok daha çabuk solduğunu belirtti. Yine de kazanarak veda etmekten duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. It’s been a wild ride.



Until next time,



Caleb pic.twitter.com/9aRymemkKm — Caleb Ewan (@CalebEwan) May 6, 2025 Henüz 30 yaşındaki Ewan’ın önünde daha uzun bir spor kariyeri olabilirdi. Buna kendi iradesi ile son vermesi spor izleyicisinde şaşkınlık yaratıyor haliyle. Son yıllarda örneklerini görsek de şaşırmaya devam ediyoruz. Ewan’ın vatandaşı Ashleigh Barty de kadınlar tenisinde dünya sıralamasında ilk sırada yer almasına karşın 2022’de henüz 25 yaşında tenisi bıraktığını açıklarken gerekçesi tükenmişlikti. Özellikle büyük başarıları yakalayan sporculardan daha fazlasını bekleyerek bu tükenmişlik hissine katkımız oluyor mu acaba?

Sakatlıklar nedeniyle erken biten kariyerler spor dünyasının gerçeği. Bisiklet söz konusu olduğunda ise bu gerçek daha acı bir hal alabiliyor. Yarış sırasında ya da akan trafik içinde antrenman yaparken hayatını kaybedenler bu sporun tarihinde yer alıyor. Neyse ki Ewan sağlıklı ve üstelik istese kazanabilecek durumda. Bu açıdan üzmediği için rahatlıkla söyleyebiliriz: Güle güle.