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İnanılmaz hırsızlık! Yalova'da çaldıkları otomobili, halatla çekerek Bursa'ya götürdüler

Yalova'da inanılmaz bir hırsızlık kayıtlara geçti. Kentte 2 şüpheli, park halinde olan bir aracı başka bir otomobile bağladı. Zanlılar ardından aracı halatla çekerek Bursa'ya götürdü

Giriş: 18.01.2023 - 14:44 | Güncelleme: ABONE OL
Çaldıkları otomobili halatla çekerek Bursa'ya götürdüler! - Yalova haberleri
DHA

Yalova'da park halindeki otomobili, başka bir otomobile bağlayarak çalan 2 şüpheli, Bursa´nın Orhangazi ilçesinde yakalandı. Otomobil ise bulunamadı.

DHA'nın haberine göre olay, 6 Ocak'ta meydana geldi. İşyerinin önünde park halindeki otomobilinin çalındığını fark eden A.C., durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, toplam 56 farklı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) görüntüsünden yola çıkarak şüphelilerin M.A.G. (58) ve E.B. (38) olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin otomobili halatla kendi araçlarına bağlayarak Bursa'nın Orhangazi ilçesine götürdükleri saptandı. Şüpheliler, adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

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