DHA'nın haberine göre olay, 6 Ocak'ta meydana geldi. İşyerinin önünde park halindeki otomobilinin çalındığını fark eden A.C., durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yalova'da park halindeki otomobili, başka bir otomobile bağlayarak çalan 2 şüpheli, Bursa´nın Orhangazi ilçesinde yakalandı. Otomobil ise bulunamadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, toplam 56 farklı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) görüntüsünden yola çıkarak şüphelilerin M.A.G. (58) ve E.B. (38) olduğunu tespit etti.