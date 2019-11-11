Çakallı menemeni nasıl yapılır? Samsun yöresine ait olan çakallı menemeni sadece yumurtanın sarısıyla yapılıp damaklarda enfes tat bırakıyor. Kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olan menemen kardeşi birde Samsunlular gibi yapalım bakalım nasıl olacak.

Çakallı Menemeni Malzemeler:

5 adet salkım domates

1 adet yeşil biber

3 adet yumurtanın sarısı

1,5 yemek kaşığı tereyağı

yarım su bardağı kaşar rendesi

Pul biber

Karabiber

Tuz

Çakallı Menemeni Yapılışı: