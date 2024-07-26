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        Haberler Magazin Çakal, kaza yaptı: Ben, benim vurduğum ağabey ve bana vuranlar - Güncel Magazin Haberleri

        Çakal, kaza yaptı: Ben, benim vurduğum ağabey ve bana vuranlar

        'Çakal' lakabı ile tanınan Rapçi Emirhan Çakal, otomobiliyle kaza yaptı. Kazayı yaptıktan sonra; "Her sene bir araç gidiyor" ifadelerini kullanan rapçiyi görüntülemeye çalışan bir kadın ise önüne bakmayınca Çakal'ın otomobiline çarptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 16:25 Güncelleme: 26.07.2024 - 17:10
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          Rapçi Çakal, otomobiliyle trafikteyken park halindeki başka bir otomobile arkadan çarptı. Otomobilinde ciddi hasar meydana gelen 23 yaşındaki rapçi, çekicinin gelmesini beklerken bir kaza daha yaşadı.

        • 3

          O BAŞKASININ, BAŞKASI DA ONUN OTOMOBİLİNE VURDU

          Arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda beklerken o sırada otomobiliyle geçen bir kadın o anları kayda alırken rapçinin otomobiline çarptı.

        • 4

          "BEN HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM"

          Yaşadığı olayı görüntüleriyle birlikte sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Çakal; "Böyle bir şey olamaz. Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Ben takla atıyordum. Kadın, beni çekerken geldi arabaya vurdu. Bence tüm suçlu bu kadın" dedi.

        • 5

          "HER SENE BİR ARAÇ GİDİYOR"

          Aracında ciddi hasar meydana gelen Çakal; "Her sene bir araç gidiyor, yenisini alacağız mecbur" ifadelerini kullandı.

        • 6

          "BEN, BENİM VURDUĞUM ABİ VE BANA VURANLAR"

          Rapçi daha sonra kazaya karışan isimlerle fotoğraf çekerek; "Ben, benim vurduğum ağabey, bana vuranlar" notunu düştü.

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