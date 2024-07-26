Çakal, kaza yaptı: Ben, benim vurduğum ağabey ve bana vuranlar
'Çakal' lakabı ile tanınan Rapçi Emirhan Çakal, otomobiliyle kaza yaptı. Kazayı yaptıktan sonra; "Her sene bir araç gidiyor" ifadelerini kullanan rapçiyi görüntülemeye çalışan bir kadın ise önüne bakmayınca Çakal'ın otomobiline çarptı
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Rapçi Çakal, otomobiliyle trafikteyken park halindeki başka bir otomobile arkadan çarptı. Otomobilinde ciddi hasar meydana gelen 23 yaşındaki rapçi, çekicinin gelmesini beklerken bir kaza daha yaşadı.
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O BAŞKASININ, BAŞKASI DA ONUN OTOMOBİLİNE VURDU
Arkadaşlarıyla birlikte kaldırımda beklerken o sırada otomobiliyle geçen bir kadın o anları kayda alırken rapçinin otomobiline çarptı.
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"BEN HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM"
Yaşadığı olayı görüntüleriyle birlikte sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Çakal; "Böyle bir şey olamaz. Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Ben takla atıyordum. Kadın, beni çekerken geldi arabaya vurdu. Bence tüm suçlu bu kadın" dedi.
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"HER SENE BİR ARAÇ GİDİYOR"
Aracında ciddi hasar meydana gelen Çakal; "Her sene bir araç gidiyor, yenisini alacağız mecbur" ifadelerini kullandı.
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"BEN, BENİM VURDUĞUM ABİ VE BANA VURANLAR"
Rapçi daha sonra kazaya karışan isimlerle fotoğraf çekerek; "Ben, benim vurduğum ağabey, bana vuranlar" notunu düştü.
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