Çakal, kaza yaptı: Ben, benim vurduğum ağabey ve bana vuranlar

"BEN HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM"

Yaşadığı olayı görüntüleriyle birlikte sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Çakal; "Böyle bir şey olamaz. Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Ben takla atıyordum. Kadın, beni çekerken geldi arabaya vurdu. Bence tüm suçlu bu kadın" dedi.