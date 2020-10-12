Çağrı Atakan, konuyla ilgili şunları söyledi:

Bu iddia doğru değil. Evet, biz o mekana yemek yemeye gittik. Orada bir tatsızlık yaşandı ama kavga yok. Darp yok, dayak yok. Biz Anadolu insanıyız. Örf ve adetlerimiz var. Bana göre ters olan bir hareket yapıldı.

Ufak bir tatsızlık yaşandı. Tartışma yaşadığımız şahıslarla daha sonra konuştuk. Şu an aramızda bir problem yok. Neler yaşandığını şu an burada anlatmayayım ama bize uymayan bir hareketti. Tatsızlık oldu. daha sonra oturup, konuştuk ve sorunu çözdük.