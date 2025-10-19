Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Çağlar Söyüncü: İkinci yarıdaki düşüş üzerine çalışıyoruz - Fenerbahçe Haberleri

        Çağlar Söyüncü: İkinci yarıdaki düşüş üzerine çalışıyoruz

        Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Çağlar Söyüncü, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "İkinci yarıdaki düşüş üzerine çalışıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2025 - 23:02 Güncelleme: 19.10.2025 - 23:02
        "İkinci yarıdaki düşüş üzerine çalışıyoruz"
        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin stoperi Çağlar Söyüncü, açıklamalarda bulundu.

        "İKİNCİ YARIDAKİ DÜŞÜŞ ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ"

        Karşılaşmanın ardından konuşan deneyimli stoper, "Maça iyi başladık. Golleri bulduk. İkinci yarıda oyundan düştüğümüz anlar oldu, net pozisyonlar kaçırdık ve rakibe pozisyonlar verdik. Sıkıntılar yaşıyoruz ve bunu geliştirmemiz lazım. Çalışıyoruz. İlk yarı çok çok daha iyi oynadık. Kaçırdığımız net pozisyonlar da var. İkinci yarıdaki düşüş üzerine çalışıyoruz. Objektif olarak bunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

        "FAZLA ÖZGÜVEN DE HATAYA NEDEN OLUYOR"

        Rehavet ile ilgili yöneltilen soruya milli oyuncu, "Rehavetin göstergesi değil. İyi bir takımız, kaliteli isimlerimiz var. 2-0, 3-0'ı yakalayınca insan ister istemez fazla özgüvenli oluyor. Fazla özgüven de hataya neden oluyor. Bunlara çalışıyoruz." cevabını verdi.

