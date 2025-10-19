Çağlar Söyüncü: İkinci yarıdaki düşüş üzerine çalışıyoruz

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin stoperi Çağlar Söyüncü, açıklamalarda bulundu.

"İKİNCİ YARIDAKİ DÜŞÜŞ ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ"

Karşılaşmanın ardından konuşan deneyimli stoper, "Maça iyi başladık. Golleri bulduk. İkinci yarıda oyundan düştüğümüz anlar oldu, net pozisyonlar kaçırdık ve rakibe pozisyonlar verdik. Sıkıntılar yaşıyoruz ve bunu geliştirmemiz lazım. Çalışıyoruz. İlk yarı çok çok daha iyi oynadık. Kaçırdığımız net pozisyonlar da var. İkinci yarıdaki düşüş üzerine çalışıyoruz. Objektif olarak bunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

"FAZLA ÖZGÜVEN DE HATAYA NEDEN OLUYOR"

Rehavet ile ilgili yöneltilen soruya milli oyuncu, "Rehavetin göstergesi değil. İyi bir takımız, kaliteli isimlerimiz var. 2-0, 3-0'ı yakalayınca insan ister istemez fazla özgüvenli oluyor. Fazla özgüven de hataya neden oluyor. Bunlara çalışıyoruz." cevabını verdi.