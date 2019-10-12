A Milli Takımımızın Arnavutluk'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Çağlar Söyüncü açıklamalarda bulundu.

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerimizin daha önemli olduğunu söyleyen Çağlar, "Bugün bizler önemli değiliz, askerlerimiz önemli. Bizimkiler gelip geçici. Maalesef şehit olan askerlerimiz var, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum. Onların orada ne yaptığı daha önemli bizim için. Gerisi çok önemli değil, futbol bu, yenersin, yenilirsin. Her şeyden önemlisi askerimiz bizim" ifadelerini kullandı.