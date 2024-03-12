Çağlar Ökten kimdir, kaç yaşında? Çağlar Ökten'in hayatı ve biyografisi

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Gerek katıldığı programlarla gerekse seslendirdiği şarkılarla dikkat çeken Çağlar Ökten’in hayatıyla ilgili detaylar Seda Sayan ile evliliği sonrasında oldukça merak edildi. Aslen Mersin, Tarsuslu olan Çağlar Ökten, günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Çağlar Ökten kaç yaşında, Çağlar Ökten kimdir, Çağlar Ökten nereli, Çağlar Ökten hayatı ile ilgili merak edilen detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Çağlar Ökten Kaç Yaşında?

21 Haziran 1987 tarihinde dünyaya gelen Çağlar Ökten şu an 36 yaşındadır.

Çağlar Ökten Kimdir?

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Seda Sayan ile yaptığı evlilikle uzun bir süre gündemde kalan Çağlar Ökten’in hayatı merak edilmekte ve vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. 21 Haziran 1987 tarihinde doğan Ökten, Sayan'ın sunduğu televizyon programında solistlik yapmaktadır.

Çağlar Ökten Nereli?

Çağlar Ökten aslen Mersin, Tarsusludur.

Çağlar Ökten Hayatı

Çağlar Ökten, 21 Haziran 1987 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Babası elektrik teknisyeni, annesi ise ev hanımıdır. Küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe bir yaşam sürmüştür.

Doğma büyüme Mersin, Tarsuslu olan ünlü isim, 7 yaşından beri şarkı söylediğini belirtmektedir. Okul müsamereleriyle başladığı sahne kariyerine dayısının işlettiği düğün salonuyla devam etmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim ayrıca Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır. Enbe Orkestrası’nın eski solistlerinden biri olan Ökten, şarkıcılık kariyerine başarılı adımlarla sürdürmektedir.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Prag’da evlenmeyi düşünürken planlarda meydana gelen aksamalar neticesinde İstanbul'da evlendiler. Seda Sayan‘ın nikâh şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen; Çağlar Ökten’in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı.

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