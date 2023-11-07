Çağla Şıkel'in sevgilisi Nail Gönenli aileye girdi

"YALNIZLIĞIMI KIRDI"

Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda sevgilisi hakkında, "Çok iyi bir insan ben çok uzun bir zaman yalnız olmak istedim. O bunu kırdı" açıklamasını yapmıştı.

"EVLENMEYECEĞİM"

Öte yandan Çağla Şıkel, ikinci kez evlenmeyeceğini de açıklamıştı. Şıkel, Emre Altuğ ile boşanırken bir daha evlenmeyeceğine ilişkin sözleşme imzaladıkları yönündeki söylentileri yalanlarken bir daha evlenmeyeceğinin altını çizmişti: Ortada ne evlenmek isteyen, ne karşı çıkan ne de sözleşme var.