Çağla Şıkel'in sevgilisi Nail Gönenli aileye girdi
Çağla Şıkel, ailesiyle annesinin doğum gününü kutladı. Kutlamada Şıkel'in avukat sevgilisi Nail Gönenli de vardı
- 1
Çağla Şıkel, 2008'de Emre Altuğ ile nikâh masasına oturmuştu. Kuzey ve Uzay adını verdikleri iki oğulları olan çift, 2015'te yollarını ayırmıştı.
- 2
Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile boşandıktan sekiz yıl sonra avukat Nail Gönenli ile aşk orucunu bozmuştu.
- 3
Çağla Şıkel ile ailesi, annesi Asuman Şıkel'in doğum gününü kutladı.
-
- 4
Çağla Şıkel, doğum günü partisinde çekilen fotoğrafları "Bizim en kıymetlimiz, ana kraliçemiz… Sen ne güzel doğdun yeniden hayatımıza. Çok güzelsin sen annem ve iyi ki bizim annemizsin. Varlığına binlerce kez şükür olsun. Hep böyle sağlıkla, neşe ile…" notuyla paylaştı.
Nail Gönenli’nin de Çağla Şıkel’in ailesiyle verdiği pozda yer alması dikkat çekti. Fotoğraf, "Nail Gönenli aileye girdi" şeklinde yorumlandı.
- 5
"YALNIZLIĞIMI KIRDI"
Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda sevgilisi hakkında, "Çok iyi bir insan ben çok uzun bir zaman yalnız olmak istedim. O bunu kırdı" açıklamasını yapmıştı.
"EVLENMEYECEĞİM"
Öte yandan Çağla Şıkel, ikinci kez evlenmeyeceğini de açıklamıştı. Şıkel, Emre Altuğ ile boşanırken bir daha evlenmeyeceğine ilişkin sözleşme imzaladıkları yönündeki söylentileri yalanlarken bir daha evlenmeyeceğinin altını çizmişti: Ortada ne evlenmek isteyen, ne karşı çıkan ne de sözleşme var.