Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Çağla Şıkel’in sevgilisi Nail Gönenli aileye girdi - Günün magazin haberleri

        Çağla Şıkel'in sevgilisi Nail Gönenli aileye girdi

        Çağla Şıkel, ailesiyle annesinin doğum gününü kutladı. Kutlamada Şıkel'in avukat sevgilisi Nail Gönenli de vardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 11:59 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Çağla Şıkel, 2008'de Emre Altuğ ile nikâh masasına oturmuştu. Kuzey ve Uzay adını verdikleri iki oğulları olan çift, 2015'te yollarını ayırmıştı.

        • 2

          Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile boşandıktan sekiz yıl sonra avukat Nail Gönenli ile aşk orucunu bozmuştu.

        • 3

          Çağla Şıkel ile ailesi, annesi Asuman Şıkel'in doğum gününü kutladı.

        • 4

          Çağla Şıkel, doğum günü partisinde çekilen fotoğrafları "Bizim en kıymetlimiz, ana kraliçemiz… Sen ne güzel doğdun yeniden hayatımıza. Çok güzelsin sen annem ve iyi ki bizim annemizsin. Varlığına binlerce kez şükür olsun. Hep böyle sağlıkla, neşe ile…" notuyla paylaştı.

          Nail Gönenli’nin de Çağla Şıkel’in ailesiyle verdiği pozda yer alması dikkat çekti. Fotoğraf, "Nail Gönenli aileye girdi" şeklinde yorumlandı.

        • 5

          "YALNIZLIĞIMI KIRDI"

          Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda sevgilisi hakkında, "Çok iyi bir insan ben çok uzun bir zaman yalnız olmak istedim. O bunu kırdı" açıklamasını yapmıştı.

          "EVLENMEYECEĞİM"

          Öte yandan Çağla Şıkel, ikinci kez evlenmeyeceğini de açıklamıştı. Şıkel, Emre Altuğ ile boşanırken bir daha evlenmeyeceğine ilişkin sözleşme imzaladıkları yönündeki söylentileri yalanlarken bir daha evlenmeyeceğinin altını çizmişti: Ortada ne evlenmek isteyen, ne karşı çıkan ne de sözleşme var.

        Haberi Hazırlayan: Aytekin Teker

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Eski çalışanını öldürmüştü! Cinayet perdesi aralandı!
        Eski çalışanını öldürmüştü! Cinayet perdesi aralandı!
        20 polis son anda kurtuldu!
        20 polis son anda kurtuldu!
        1 anne ve 5 çocuk... Kahreden fotoğraf!
        1 anne ve 5 çocuk... Kahreden fotoğraf!
        Akılalmaz penaltı
        Akılalmaz penaltı
        CHP'de yeni dönem yarın başlıyor
        CHP'de yeni dönem yarın başlıyor
        İsrailli bakanın açıklamaları sonrası Netanyahu'dan karar
        İsrailli bakanın açıklamaları sonrası Netanyahu'dan karar
        Başkanlığa 3 aday!
        Başkanlığa 3 aday!
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        İngiltere 'fişi çekilebilir' demişti! O bebeğe İtalya'dan vatandaşlık
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        Eski ABD Başkanı Trump 4 saat ifade verdi
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        Gazze'ye bombardıman sürüyor!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde çok önemli operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde çok önemli operasyon!
        Muslera oynamak istiyor!
        Muslera oynamak istiyor!
        Engin ve Dilan Polat'ın şirketlerine kayyım atandı!
        Engin ve Dilan Polat'ın şirketlerine kayyım atandı!
        Dehşet kameraya yansıdı! 3 kişi tutuklandı! Acil servis ringe döndü!
        Dehşet kameraya yansıdı! 3 kişi tutuklandı! Acil servis ringe döndü!
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        Kocası boğup uçuruma attı! 9 gündür aranıyor
        Kocası boğup uçuruma attı! 9 gündür aranıyor
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        1.6 milyon EYT’linin aylığı bağlandı
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        İlk maaşını almadan yeni iş aramak
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        Habertürk Anasayfa