Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel de sosyal medyayı aktif kullanıyor. Çocuklarıyla eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Şıkel, pozlarıyla beğeni topluyor.

Çocuklarıyla tatilin keyfini çıkaran Çağla Şıkel, küçük oğlu Uzay'a oturarak kolaylarıyla ritmik bir şekilde dansıyla eşlik etti. Şıkel, oğluyla olan bu eğlenceli anlarını sosyal medya hesabı üzerinden "Ya çok tatlı" notu ile paylaştı.

İşte o anlar: