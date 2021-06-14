Ünlü sunucu Çağla Şıkel, tatil sezonunu açtı. Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte soluğu Çeşme'de aldı.
42 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla sık sık adından söz ettiren Çağla Şıkel, siyah bikinisi ile verdiği bu pozu, "Tatil başlamıştır" notuyla 3 milyondan fazla takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.
ÇAĞLA'NIN KASLARI OLAY OLDU
Ardından yeşil ceketi ile kamera karşısına geçen ünlü sunucu, bu karesini de sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Pandemi sürecinde de egzersizlerini sürdüren Çağla Şıkel'in karın kasları olay oldu. Spor tutkusundan vazgeçmeyen ve kendisini adeta sağlıklı yaşama adayan Şıkel, paylaşımıyla formda halini de gözler önüne serdi. Takipçileri ünlü sunucuya yorum yağdırdı.
"BU SENE PLAJLARA GİDİLMEZ"
Çağla Şıkel, geçen yıl Bodrum'da tatil yaparken ayrana ödediği yüksek rakamın hatırlatılması üzerine dert yanmıştı.
Şıkel, konuyla ilgili, "Bodrum'da rakamlar yüksek olduğu için bu yaz Çeşme'ye gideceğiz. Pazardan alışveriş yapacağız. Daha sonra orada 15 kişi falan olacağız. O yüzden orada ev tuttuk. Bu sene plajlara da gidilmez" diye konuşmuştu.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle gelen kısıtlamaların kalkması sonucu ünlü isimler de soluğu tatil beldelerinde aldı. Karantina sonrasında televizyon ve müzik dünyasının tanınmış simaları Ege ve Akdeniz koylarına doğru yol alırken, kimileri de tercihini yurt dışından yana kullandı.
Şarkıcı Simge Sağın, tatil sezonunu bir süredir aşk yaşadığı aranjör Aytaç Özgümüş ile açtı. Leopar desenli bir bikini giyen Sağın, sevgilisiyle birlikte çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Eylül ayında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturmaya hazırlanan şarkıcı Ece Seçkin, meslektaşı Derya Uluğ ile birlikte sezonu açtı. Bu yıl tekne tatili yapan Seçkin, çekildiği fotoğrafları da Instagram hesabından yayınladı.
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