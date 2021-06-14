ÇAĞLA'NIN KASLARI OLAY OLDU

Ardından yeşil ceketi ile kamera karşısına geçen ünlü sunucu, bu karesini de sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Pandemi sürecinde de egzersizlerini sürdüren Çağla Şıkel'in karın kasları olay oldu. Spor tutkusundan vazgeçmeyen ve kendisini adeta sağlıklı yaşama adayan Şıkel, paylaşımıyla formda halini de gözler önüne serdi. Takipçileri ünlü sunucuya yorum yağdırdı.

"BU SENE PLAJLARA GİDİLMEZ"

Çağla Şıkel, geçen yıl Bodrum'da tatil yaparken ayrana ödediği yüksek rakamın hatırlatılması üzerine dert yanmıştı.

Şıkel, konuyla ilgili, "Bodrum'da rakamlar yüksek olduğu için bu yaz Çeşme'ye gideceğiz. Pazardan alışveriş yapacağız. Daha sonra orada 15 kişi falan olacağız. O yüzden orada ev tuttuk. Bu sene plajlara da gidilmez" diye konuşmuştu.